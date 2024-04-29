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Выросло число пострадавших при нападении на пост ДПС в Карачаево-Черкесии

МВД: четверо силовиков ранены при нападении на ДПС в Карачаево-Черкесии

Четверо сотрудников полиции получили ранения во время нападении на наряд ДПС в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по региону.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, ранения получили двое сотрудников ДПС ГИБДД МВД по Карачаево-Черкесии, сотрудник Росгвардии КЧР и сотрудник УМВД России по Курганской области.

В то же время во время стрелбюы пятеро нападавших ликвидировали на месте.

Предварительно установлено, что нападавшие на пост ДПС были теми же боевиками, которые атаковали сотрудников полиции 21 апреля в Карачаевске во время обхода территории рынка. Тогда два правоохранителя не выжили, а один был ранен.

До этого сообщалось, что в ингушском городе Карабулаке правоохранители устранили шестерых вооруженных лиц, оказавших им сопротивление при обыске квартиры в рамках операции по розыску участников незаконного вооруженного формирования. Вечером 2 марта они забаррикадировались в квартире и открыли огонь по силовикам. Операция продолжалась всю ночь.

Ранее появились подробности о нападении на пост полиции в Ингушетии. Огонь велся, предположительно, из автоматического оружия

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