Стало известно, когда «АвтоВАЗ» поднимет цены на свои автомобили

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» готовится повысить цены на свои автомобили с 13 мая 2024 года. Об этом сообщает Telegram-канал RSI News.

Так базовые версии Lada Granta не подорожают, но востребованные модификации прибавят от 51,1 до 66,1 тыс. рублей: максимальная прибавка затронет кросс-универсал, минимальная — обычные седаны и лифтбеки. На 1,1 тыс. рублей подорожают Granta Sport и Granta Sportline.

У Lada Vesta подорожают версии Sportline и Sportline Black. Универсал прибавит 12 тыс. рублей, седан — 17 тыс. рублей. Покупателям Lada Niva Legend и Niva Travel придется переплатить минимум 51,1 тыс. рублей.

О том, что «АвтоВАЗ» может повысить цены на свои автомобили ранее заявил его глава Максим Соколов. По его словам себестоимость производства за последний период серьезным образом возросла, увеличились санкционные риски. «АвтоВАЗ» и его поставщики вынуждены применять сложные логистические цепочки. И все это создает предпосылки для пересмотра цен.

До этого стало известно, что в России у дилеров не осталось запасов универсалов и фургонов Lada Largus.

Производство модели прекратилось весной 2022 года, после чего «АвтоВАЗ» выпустил еще несколько партий машин. Последние 650 машин были собраны летом 2023-го. До недавнего времени их можно было найти у дилеров, однако теперь все запасы оказались полностью распроданы.

Ранее сообщалось, что первый дилерский центр Lada откроют в Таджикистане.