Стало известно о повреждении агропредприятия в Херсонской области

В подконтрольной Киеву части Херсонской области получили повреждения инфраструктурные объекты и аграрное предприятие. Об этом в своем Telegram-канале сообщил назначенный украинскими властями глава региональной администрации Александр Прокудин.

«Было зафиксировано попадание в... объекты критической и транспортной инфраструктуры и агропредприятие», — рассказал чиновник.

Более конкретной информации об объектах Прокудин не предоставил.

28 апреля назначенный Киевом глава области также сообщал о повреждении объекта критической инфраструктуры. Отмечалось, что к таким объектам относятся информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети и автоматизированные системы управления.

До этого в Николаевской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой и Киевской областях Украины объявляли воздушную тревогу.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Сумской области Украины зафиксировали удар по инфраструктуре.