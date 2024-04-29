Провал «Зенита» в 2024 году объяснили потерей мотивации

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что футболисты «Зенита» столкнулись с психологическими трудностями из-за перенасыщения победами.

По его мнению, нехватка желания является основной причиной, по которой сине-бело-голубые проводят невзрачный отрезок в весенней части чемпионата России.

«Мотивация уже потеряна. Качество игроков у клуба огромное, выбор огромный. Пять раз побеждать в чемпионате — уже приелось многим футболистам, и той мотивации, которая была раньше у них, особой я не вижу, чтобы горели глаза и чтобы было желание победить еще раз, мое субъективное мнение», — заявил Гладилин.

Встреча 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо», прошедшая 28 апреля, завершилась со счетом 1:0 в пользу столичной команды. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Зенит», которым руководит Сергей Семак, продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. В активе петербургского клуба 50 баллов. Примечательно, что предыдущий матч РПЛ «Зенит» также проиграл, уступив «Рубину». Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:2.

Ранее стало известно, почему «Зенит» мало забивает.