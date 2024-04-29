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Глава минфина Саудовской Аравии раскритиковал геополитическую напряженность

Саудовский министр предупредил о рисках геополитических конфликтов для экономики

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Amr Nabil/AP

В своем выступлении на сессии Всемирного экономического форума в Эр-Рияде министр финансов Саудовской Аравии Мохаммед Аль-Джадаан обозначил геополитические факторы основной угрозой для мировой экономики. Об этом пишет Bloomberg.

«Сегодня для меня геополитические риски, возможно, являются риском №1, когда вы смотрите на мировую экономику», — заявил он, призвав политиков проявлять больше гибкости в решении конфликтных ситуаций.

В качестве примера Аль-Джадаан привел палестино-израильское противостояние, потребовав от лидеров сторон приложить все усилия для деэскалации. По его мнению, это крайне важно, так как ситуация на Ближнем Востоке наряду с конфликтом на Украине оказывает серьезное негативное влияние на глобальную экономику.

Вашингтон уже вынашивает планы нового урегулирования ближневосточного кризиса. Так, 29 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен намерен убедить Израиль заключить сделку с движением ХАМАС, которая предусматривает 6-недельное перемирие как первый шаг к достижению долгосрочного мира. Эта договоренность позволит избежать Израилю военной операции в секторе Газа.

Впрочем, глава израильского минфина Бецалель Смотрич уже раскритиковал возможность соглашения с ХАМАС, назвав это капитуляцией, способной привести к падению правительства.

До этого в МЭА допустили продление ограничений ОПЕК+ на второе полугодие.

Ранее была раскрыта доля доллара в расчетах между странами БРИКС.

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