Россиянка поссорилась с сыном и ударила его ножом в грудь

В Томской области сотрудники полиции устанавливают обстоятельства нападения пожилой матери на взрослого сына, мужчина госпитализирован с ножевым ранением. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

В больницу Каргасокского района Томской области был доставлен мужчина с проникающим ножевым ранением грудной клетки, медики сообщили о пациенте сотрудникам правоохранительных органов.

Выяснилось, что 69-летняя жительница поселка Геологический распивала вместе со взрослыми сыном и дочерью спиртные напитки, между родственниками возникла ссора, пожилая женщина схватила нож и ударила им сына в область грудной клетки.

Жизнь пострадавшего спасли врачи, в отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело о покушении.

До этого сообщалось, что на севере Петербурга безработный, ранее судимый сын напал с ножом на пожилую мать, женщина госпитализирован. 39-летний петербуржец распивал вместе с матерью спиртные напитки. В какой-то момент между ними возникла ссора, сын схватился за нож и ударил им женщину в шею, пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии. Известно, что подозреваемый уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее в Ингушетии первоклассник ударил старшую сестру ножом в сердце.