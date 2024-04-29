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Ночное торнадо разрушило часть города в Оклахоме

WP опубликовала кадры последствий мощного торнадо в американском штате Оклахома

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Bryan Terry/The Oklahoman/USA Today Network/Reuters

После ночного торнадо город Салфир в американском штате Оклахома оказался почти уничтожен. Кадры разрушений опубликовала газета Washington Post (WP).

Значительная часть города оказалась разрушена. Во многих зданиях обвалились стены и крыши. По данным газеты, многие строения не подлежат восстановлению. По предварительным подсчетам, своих домов лишились более пяти тысяч человек.

По данным экспертов, в штате за выходные зафиксировали по крайней мере 16 торнадо. Еще несколько воздушных воронок зарегистрировали на юго-востоке Канзаса и северо-западе Миссури.

До этого в Китае мощный торнадо обрушился на город Гуанчжоу в южной провинции Гуандун. После завершения поисково-спасательных работ выяснилось, что стихию не пережили пять человек. Не менее 33 человек обратились за медицинской помощью. Повреждения получили 140 промышленных зданий, при этом случаев обрушения жилых домов не было зафиксировано.

Ранее в Австралии людей напугало облако, похожее на дементора.

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