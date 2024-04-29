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Питбуль напал на женщину с двумя детьми в Чувашии

В Чувашии полицейские спасли ребенка от агрессивной собаки его отца

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Shutterstock

В Чебоксарах женщина с двумя детьми подверглась нападению питбуля бывшего мужа. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Мать с двумя детьми пришла в квартиру бывшего мужа, чтобы накормить его питбуля, за которым присматривала в отсутствие хозяина. Собака проявила агрессию и в дверях набросилась на восьмилетнюю девочку, мать и дочь сумели выбежать из квартиры, но в спальне остался младший сын женщины.

Россиянка обратилась в правоохранительные органы. Полицейские вместе с кинологом сумели обезвредить собаку и вывести ее из квартиры. Мальчика нашли на втором ярусе кровати, он сумел спрятаться от пса и не пострадал.

До этого сообщалось, что в Иволгинском районе Бурятии бродячие собаки напали на девочку и едва не растерзали ее. Ребенок шел вдоль проселочной дороги, когда на нее набросились две собаки внушительных размеров. Псы сбили ребенка с ног и стали рвать на девочке одежду. Школьницу спас прохожий, мужчина схватил палку и отогнал разъяренных псов от ребенка. Подробности о состоянии пострадавшей неизвестны, одну из собак уже удалось отловить.

Ранее собака бойцовой породы ворвалась в школу и искусала ребенка.

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