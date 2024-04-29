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Раскрыт рацион питания для профилактики рака кишечника

Онколог Иванов назвал четыре правила профилактики рака кишечника

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Ежегодно в мире выявляется более 800 тысяч новых случаев колоректального рака, а показатели смертности и инвалидизации при этой патологии рекордно высоки. Для профилактики этого вида рака достаточно соблюдать четыре правила питания, об этом «Газете.Ru» рассказал главный врач клиники «Мамма», онколог, онкохирург, химиотерапевт Антон Иванов.

«Во-первых, важно регулярное употребление злаков, семян, цельнозерновых продуктов, бобовых, овощей, зелени и другой растительной пищи, богатой пищевыми волокнами. Это значительно снижает риски развития рака толстой и прямой кишки», – отметил Иванов.

Кроме клетчатки, растительная пища также богата витаминами А, С, Е, бета-каротином, селеном, фолиевой кислотой, фитоэстрогенами и флавоноидами, которые обладают антиоксидантным и противовоспалительным действием, защищают организм от губительного воздействия канцерогенов и подавляют развитие злокачественных процессов.

Еще два главных правила — это не переедать и следить за тем, чтобы не было запоров. Оба этих фактора повышают риски развития рака кишечника. Последний совет – отказаться от «западной диеты».

«Избыточное потребление продуктов высокой степени обработки и животных жиров значительно повышает риск развития рака толстой и прямой кишки. А это как раз является характерной чертой «западной диеты» с преобладанием продуктов с высоким содержанием химических добавок, сахаров и насыщенных жиров: красного мяса, фаст-фуда, полуфабрикатов, снеков, хлебобулочных изделий, а также крайне недостаточным потреблением жизненно важных веществ и пищевых волокон», – объяснил Иванов.

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