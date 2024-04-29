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В Грузии усомнились в необходимости вступать в ЕС

Лидер «Грузинской мечты»: в Грузии сомневаются в необходимости вступать в ЕС

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РИА Новости

Евросоюз не стремится принимать в свой состав Грузию, при этом и само государство к этому не готово. Об этом заявил председатель правящей партии в стране «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили. Его слова приводит РИА Новости.

Как подчеркнул Гарибашвили, у властей Грузии «нет единого мнения» относительно вступления в Евросоюз. При этом, по его словам, Тбилиси отменит закон об иноагентах сразу после того, как Грузию пригласят в ЕС.

«В парламенте могут провести дебаты и дискуссии, а все остальное должны решать на выборах», — подчеркнул он.

До этого глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев сообщал, что релоканты из РФ массово участвуют в акциях против закона об иноагентах в Грузии, Запад привлекает этот «актив» для создания массовости демонстраций на улицах столицы страны.

Ранее премьер Грузии заявил, что закон об иноагентах спасет страну от украинизации.

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