Евросоюз не стремится принимать в свой состав Грузию, при этом и само государство к этому не готово. Об этом заявил председатель правящей партии в стране «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили. Его слова приводит РИА Новости.

Как подчеркнул Гарибашвили, у властей Грузии «нет единого мнения» относительно вступления в Евросоюз. При этом, по его словам, Тбилиси отменит закон об иноагентах сразу после того, как Грузию пригласят в ЕС.

«В парламенте могут провести дебаты и дискуссии, а все остальное должны решать на выборах», — подчеркнул он.

До этого глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев сообщал, что релоканты из РФ массово участвуют в акциях против закона об иноагентах в Грузии, Запад привлекает этот «актив» для создания массовости демонстраций на улицах столицы страны.

Ранее премьер Грузии заявил, что закон об иноагентах спасет страну от украинизации.