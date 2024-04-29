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Стало известно, почему «Зенит» мало забивает

Тренер Игнатьев объяснил проблемы «Зенита» в атаке медленной игрой

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Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что низкая результативность петербургского «Зенита» в 2024 году обусловлена тем, что команда Сергея Семака перестала атаковать на скорости.

«Спад результативности можно объяснить тем, что они подолгу контролируют мяч, и большинство команд понимает, как этому противостоять. Их лишают игрового пространства и времени на раздумья перед штрафной, чтобы завершить момент. Долго готовя атаки в середине поля, они позволяют игрокам обороняющейся команды, начиная от нападающих, заканчивая последним защитником, вернуться всем назад и перекрыть все доступные зоны. Как только «Зенит» прибавляет в скорости, то их преимущество начинает реализовываться. Все приобщились к текущему стилю «Зенита», петербуржцам надо проводить более быстрые переходы из обороны в атаку», — заявил Игнатьев

Встреча 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо», прошедшая 28 апреля, завершилась со счетом 1:0 в пользу столичной команды. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Зенит», которым руководит Сергей Семак, продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. В активе петербургского клуба 50 баллов. Примечательно, что предыдущий матч РПЛ «Зенит» также проиграл, уступив «Рубину». Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:2.

Ранее в «Зените» одним словом оценили чемпионскую гонку в РПЛ.

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