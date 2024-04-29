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Аршавин заявил о прогрессе «Спартака» при новом тренере

Аршавин: «Спартак» при Слишковиче стал организованный и дисциплинированный

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился размышлениями об игре московского «Спартака» при Владимире Слишковиче, который стал исполняющим обязанности главного тренера после увольнения испанского специалиста Гильермо Абаскаля. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Спартак» при Слишковиче стал организованный и дисциплинированный. Пока все его идеи прокатывают. Те напрашивающиеся решения, которые встают у него перед каждой игрой, он принимает. Все футболисты стали играть лучше», — заявил Аршавин.

28 апреля «Спартак» в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:2 обыграл московский «Локомотив».

Благодаря этой победе «Спартак» поднялся на четвертое место в турнирной таблице. В активе команды, которая в середине апреля уволила Абаскаля, стало 42 очка. «Локомотив» идет пятым, имея на балл меньше.

В следующем туре национального первенства «Спартак» на выезде сыграет с «Пари Нижним Новгородом». Игра состоится 5 мая, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Локомотив» сразится 6 мая с «Ростовом» на домашней арене, старт игры в 20:30 по московскому времени.

Ранее в «Спартаке» рассказали, над чем необходимо работать команде.

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