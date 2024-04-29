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Советник главы ДНР сообщил об эвакуации подбитых Abrams и Bradley ВСУ

Кимаковский: более 10 подбитых Abrams и Bradley ВСУ эвакуируют из-под Авдеевки

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Министерство обороны РФ/РИА Новости

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил ТАСС, что Вооруженные силы Украины эвакуируют из-под Авдеевки более десяти единиц подбитой или почти сгоревшей техники, в том числе танки Abrams.

«В районе Бердычей эвакуации ждут еще несколько подбитых или почти сгоревших Abrams и Bradley. Там больше десяти единиц», — сказал Кимаковский агентству.

26 апреля агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщило, что украинские войска отказались от использования американских танков M1 Abrams в зоне боевых действий из-за их высокой уязвимости перед дронами.

Журналист Кристоф Ваннер считает, что ВСУ отказываются от использования американских танков из-за завышенных ожиданий.

Утром 29 апреля российское Минобороны сообщило, что бойцы группировки «Центр» эвакуировали первый танк Abrams с линии соприкосновения.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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