Обнаженная девушка спрыгнула с моста в Петербурге, убегая от полицейских

В Петербурге обнаженная девушка прыгнула в воду с 19-метрового Яхтенного моста, убегая от полиции. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

В Приморском районе Петербурга обнаженная девушка прогуливалась по улице возле ТРК «ПитерЛенд». На раздетую незнакомку обратили внимание горожане и сотрудники правоохранительных органов.

Полицейские пытались задержать нарушительницу спокойствия, но девушка, завидев патрульную машину, спрыгнула в воду с Яхтенного моста. Петербурженка самостоятельно выбралась на берег, где была задержана, девушку доставили в отдел полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Петербурге мужчина упал в реку с моста на Васильевском острове. Специалисты оперативно вытащили петербуржца из воды. Его передали медикам скорой помощи. О том, получил ли мужчина травмы, не сообщается. Известно, что в момент инцидента он был сильно пьян.

Ранее в Петрозаводске мужчина прыгнул с моста в реку и не смог объяснить свой поступок.