Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге пенсионерка за несколько дней лишилась всех сбережений

РЕН ТВ: в Петербурге пенсионерка отдала мошенникам 3,3 млн рублей

close
100%
Ilya Naymushin/Reuters

В Петербурге пожилая женщина за несколько дней отдала все сбережения телефонным мошенникам и попыталась оформить кредит. Об этом сообщает РЕН ТВ.

85-летняя пенсионерка получила звонок с неизвестного номера, звонивший представился представителем «службы контроля всех банков» и сообщил женщине, что на ее мужа пытаются оформить кредит.

Аферисты действовали по уже известной схеме, они убедили россиянку перевести средства на якобы безопасные счета. Женщина сняла все деньги с накопительного счета. Мошенники вызывали ей такси до банкомата, продиктовали реквизиты карт, на которые необходимо внести средства.

На протяжении нескольких дней она повторяла эти операции под бдительным контролем звонивших ей аферистов, переводя деньги частями, общий ущерб составил 3,3 млн рублей.

До этого сообщалось, что в Забайкальском крае мошенники выманили у россиянина 13 млн рублей и заставили мужчину оформить несколько микрозаймов. Злоумышленники убедили читинца закрыть все действующие счета и перевести накопления на «резервный счет». Только после блокировки счетов одним из банков и предупреждения системы безопасности о хакерских атаках, 39-летний потерпевший решил обратиться в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее экскаваторщик из Бурятии отдал мошенникам пять млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами