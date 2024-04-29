В Петербурге пенсионерка за несколько дней лишилась всех сбережений

В Петербурге пожилая женщина за несколько дней отдала все сбережения телефонным мошенникам и попыталась оформить кредит. Об этом сообщает РЕН ТВ.

85-летняя пенсионерка получила звонок с неизвестного номера, звонивший представился представителем «службы контроля всех банков» и сообщил женщине, что на ее мужа пытаются оформить кредит.

Аферисты действовали по уже известной схеме, они убедили россиянку перевести средства на якобы безопасные счета. Женщина сняла все деньги с накопительного счета. Мошенники вызывали ей такси до банкомата, продиктовали реквизиты карт, на которые необходимо внести средства.

На протяжении нескольких дней она повторяла эти операции под бдительным контролем звонивших ей аферистов, переводя деньги частями, общий ущерб составил 3,3 млн рублей.

До этого сообщалось, что в Забайкальском крае мошенники выманили у россиянина 13 млн рублей и заставили мужчину оформить несколько микрозаймов. Злоумышленники убедили читинца закрыть все действующие счета и перевести накопления на «резервный счет». Только после блокировки счетов одним из банков и предупреждения системы безопасности о хакерских атаках, 39-летний потерпевший решил обратиться в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее экскаваторщик из Бурятии отдал мошенникам пять млн рублей.