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Ученые нашли связь между раком и артритом

Blood: лекарства от рака крови могут быть полезны при ревматоидном артрите

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Depositphotos

В поисках генетических причин одной из форм ревматоидного артрита ученые обнаружили мутации, общие для этого заболевания и рака крови. Результаты исследования опубликованы в журнале Blood.

Серонегативный подтип ревматоидного артрита отличается от более распространенных форм тем, что его нельзя выявить с помощью обычного анализа крови. В поисках причин развития этого заболевания ученые обнаружили, что многие пациенты с раком крови (миелодисплазией и острым миелоидным лекйкозом) страдают серонегативным артритом.

Анализ показал, что мутации в генах IDH1 и IDH2, характерные для людей с раком крови, также могут вызывать воспаление. Оно, вероятно, приводит к развитию симптомов артрита.

Выводы означают, что лекарства, обычно назначаемые пациентам с раком крови, также могут быть эффективны при определенных формах артрита.

«Эти результаты — лишь верхушка айсберга в связи, которую мы наблюдаем между аутоиммунными заболеваниями и раком крови», — отметили ученые.

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