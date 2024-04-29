Израиль заявил об ударе по объектам «Хезболлы» в Ливане

Израиль нанес удар по объектам военизированной шиитской организации «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщается в Telegram-канале израильского минобороны.

«Ночью (в воскресенье) истребители израильских ВВС нанесли удары по объектам террористов «Хезболлы» на юге Ливана», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве заявили, что среди пораженных целей были объекты оперативной инфраструктуры «Хезболлы» в районе Джебель-Ат, а также ряд военных сооружений в районе Марвахина.

28 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала об ударе авиации по позициям «Хезболлы» в окрестностях Маркаба и около поселка Саруббин на юге Ливана.

До этого газета WSJ писала, что Израиль и «Хезболла» будут усиливать взаимные удары. В шиитском движении подобную политику назвали «эскалацией ради деэскалации».

Ранее США пообещали Израилю поддержку в случае атаки Ирана.