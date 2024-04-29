Китай назвал вредными планы Японии по контролю за продажей полупроводников

Китай считает, что возможное усиление контроля Японии над экспортом полупроводников повредит двусторонней и международной торговле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство коммерции КНР.

«Соответствующие меры... серьезно повлияют на нормальный торговый обмен между китайскими и японскими компаниями, нанесут вред всем сторонам, а также нанесут ущерб стабильности глобальной цепочки поставок», — считают в Китае.

В минкоммерции призвали Японию не следовать указанной практике и сфокусироваться на поддержке стабильности поставок. В ином случае в КНР пообещали принять меры для защиты интересов своих компаний.

До этого министр финансов США Джанет Йеллен, посещая Гуанчжоу, заявила чиновникам, что китайские предприятия производят слишком много товаров, это нарушает мировой баланс и угрожает самому Китаю. Она отметила, что особенный дисбаланс отмечается в категориях электромобилей, батарей, солнечных панелей и полупроводников.

Ранее Тайвань зафиксировал приближение летательных аппаратов и кораблей КНР.