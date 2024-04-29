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Маск назвал безумием подход США по Украине

Маск назвал безумием дальнейшие переговоры США и Украины о поддержке Киева

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Американский предприниматель и бизнесмен Илон Маск назвал безумием работу Украины и США над соглашением о безопасности, а также мерах поддержки Киева со стороны Вашингтона. С таким мнением он выступил в комментарии к посту американского бизнесмена Дэвида Сакса в соцсети X (бывшая Twitter).

Сакс написал на своей странице, что Украина и США разрабатывают соглашение о безопасности, «в котором будут определены уровни поддержки на следующие 10 лет». «Сумма в 61 миллиард долларов — это только начало. Следующие два президента США не смогут отказаться от этого», — считает Сакс.

На это Маск написал в комментариях, что такое развитие событий является «безумием» и «вечной войной».

До этого Зеленский сообщал, что представители Украины и Соединенных Штатов ведут переговоры об объемах военной, финансовой и другой поддержки Киева на следующие 10 лет.

В свою очередь газета Washington Post писала, что Соединенные Штаты после предоставления пакета помощи Киеву на сумму в $61 млрд ожидают от Вооруженных сил Украины решения проблем с личным составом и обороной украинской армии.

Ранее Маск обратился к Белому дому по поводу Украины.

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