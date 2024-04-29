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Дзюбу обвинили в равнодушии после поражения «Локомотива» от «Спартака»

Артема Дзюбу раскритиковали в социальных сетях после дерби со «Спартаком»

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Александр Вильф/РИА Новости

Футбольный Telegram-канал «Мутко против» раскритиковал российского нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбу после поражения «железнодорожников» от столичного «Спартака» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартак» побеждает в дерби, а вот Дзюба, походу, готовится заканчивать карьеру (ну, по крайней мере, «Локомотив» он, судя по всему, считает пройденным этапом). Чувак в важном матче в перерыве идет не нормально разминаться, а встает на ворота, всем своим видом показывая, что ему насрать на все происходящее», — написано в канале.

28 апреля «Локомотив» проиграл «Спартаку» со счетом 2:3. Дзюба не отметился результативными действиями.

Контракт Дзюбы с «Локомотивом» истекает в конце сезона-2023/24. Для автоматического продления контракта красно-зелеными Дзюбе надо совершить два результативных действия. До перехода в московскую команду нападающий несколько месяцев находился без команды после расторжения контракта с турецкой «Аданой Демирспор».

В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 25 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. В прошлом сезоне форвард разделил с Вильсоном Изидором и Антоном Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

Ранее Дзюба рассказал, когда начнет общаться с журналистами.

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