Израильская армия совершила авианалеты на города в секторе Газа

Израиль в ночь на 29 совершил несколько авианалетов на сектор Газа. Об этом сообщило палестинское агентство WAFA со ссылкой на данные медиков.

По данным издания, удары пришлись на города Газа и Рафах. Журналисты передали, что пять человек, в числе которых дети и женщины, не пережили налеты. Еще десятки местных жителей получили ранения в результате бомбардировки жилого дома на западе города Газа.

В Рафахе, по данным местных СМИ, потери составили от 13 до 15 жителей трех рухнувших после ударов жилых домов.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

15 января министр обороны Израиля Йоав Галант в обращении к нации заявил, что армия обороны страны (ЦАХАЛ) завершила этап активных боевых действий на севере сектора Газа и в ближайшее время намерена прекратить интенсивные сражения на юге палестинского анклава.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.