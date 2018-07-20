Российский посол в США назвал задержание Бутиной «фарсом»

Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что Россия будет добиваться освобождения россиянки Марии Бутиной, задержанной в США по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает РИА «Новости».

Антонов заявил, что Москва считает предъявленные Бутиной обвинения незаконными, а ситуацию в целом он сравнил с «фарсом».

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«Понимаете, это какой-то фарс, это комедия — то, что происходит сегодня в США. Трагедия, фарс просто, понимаете — то, что они творят», — сказал Антонов.

Также российский дипломат назвал обвинения в отношении россиянки «абсолютно незаконными», указав на «попытки не допустить встреч российских дипломатов с этой девушкой, сломать ее по сути дела».

«Ей тяжело там, я услышал от наших коллег-дипломатов, которые посещали ее, трудно ей, естественно, но мы пытаемся ей оказать, насколько это возможно, помощь, и будем пытаться и требовать, чтобы ее освободили и она спокойна могла поехать к себе домой», — добавил Антонов.

Гражданка России Мария Бутина была задержана 15 июля в Вашингтоне, ее подозревают в шпионаже в пользу России.

Ранее стало известно, что российский МИД запустил флешмоб в поддержку задержанной Бутиной.