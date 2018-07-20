Голландия и Турция возобновляют дипотношения

Нидерланды и Турция договорились о нормализации дипломатических отношений, сообщает Reuters со ссылкой на заявление МИД Турции.

Как говорится в заявлении, решение было достигнуто по телефону между министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и его голландским коллегой Стефом Блоком.

Реклама

«В ходе телефонных переговоров министры договорились нормализоваться дипломатические отношения между Нидерландами и Турцией. В этой связи министры договорились о скорейшем восстановлении послов в Анкаре и Гааге», — заявили в министерстве.

В начале прошлого года Нидерланды отказались выдавать визы турецким чиновникам, которые хотели провести агитацию среди проживающих в стране турок перед конституционным референдумом в Турции в марте 2017 года. В это же время в Нидерландах проходили свои выборы.

Власти Турции запретили въезжать в страну послу Нидерландов в прошлом году. В ответ власти Нидерландов отказались разрешать назначить нового турецкого посла в стране. Позднее Нидерланды формально отозвал своего посла в Турции.

В феврале в Турции осудили решение Нидерландов признать геноцид армян в Османской империи.