США и Россия намерены вместе работать над противодействием терроризму

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Москва и Вашингтон планируют вместе работать над противодействием терроризму. Об этом сообщает CBN News.

По его словам, президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в ходе встречи в Хельсинки «нашли точки пересечения».

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Он также добавил, что помимо совместной работы в сфере противодействия терроризму, Россия и США намерены работать по вопросам нераспространения вооружений.

Помпео подчеркнул, что Трамп отправился на встречу с Путиным для создания «канала общения между Россией и США».

Ранее Путин заявил, что Россия готова к взаимовыгодным отношениям со всеми странами.