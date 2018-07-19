Посол России в Греции ответил на критику Афин в адрес Захаровой

Посол России в Афинах Андрей Маслов заявил, что реакция министерства иностранных дел Греции на заявление официального представителя российского МИД Марии Захаровой о высылке дипломатов является чрезмерной. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, заявление Захаровой о высылке двух российских дипломатов из Греции было правильным и сбалансированным.

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Он также подчеркнул, что реакция Афин на слова Захаровой является «слишком чрезмерной».

Маслов добавил, что Россия безусловно ответит на высылку дипломатов из Греции.

Ранее сообщалось, что МИД Греции назвал заявление Захаровой «неуважением» к Афинам.