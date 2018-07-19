Посол России в Греции прокомментировал высылку российских дипломатов

Посол России в Греции Андрей Маслов прокомментировал высылку российских дипломатов из страны, передает RT.

Он назвал эти действия греческих властей «бездоказательными».

«Причины в таких случаях никогда не называются. Якобы какая-то деятельность четырех российских граждан, которая будто бы наносила ущерб национальной безопасности Греции. Но это, конечно, полная чушь. Мы категорически отвергаем эти обвинения», — заявил Маслов.

Реклама

Также он отметил, что именно США являются единственной страной, которая официально поддержала высылку российских дипломатов.

«Единственной страной, которая официально публично приветствовала вот этот демарш со стороны Греции, были Соединенные Штаты, это о многом говорит», — добавил Маслов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что высылка двух российских дипломатов из Греции не останется без последствий.