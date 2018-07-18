Посол Афганистана: народ рассчитывает на некие извинения от России

По словам посла Афганистана Абдула Каюма Кучай, афганский народ ждет извинений за признание Советским Союзом афганского правительства в 1978 году и дальнейшее советское вооружение, передает РИА «Новости».

«Такие события между соседями случаются… Но сейчас мы рассчитываем на то, чтобы правительство России выразило некие извинения афганскому народу… Такое заявление послужит истинному углублению и упрочению наших отношений», — сказал посол.

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Дипломат также отметил, что власти Афганистана заинтересованы в дальнейшем развитии двусторонних отношений для того, чтобы «прежние ошибки не повторялись».

Ранее в министерстве иностранных дел заявили, что талибы рассматривают правительство Афганистана как марионеточное.