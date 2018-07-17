Телеканал в Киеве назвал Путина «президентом Украины»

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Киевский телеканал «Эспрессо» из-за ошибки назвал российского лидера Владимира Путина «президентом Украины». Пост с ошибкой был размещен в твиттере СМИ.

Как отмечается, публикация появилась в связи со встречей Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Хельсинки.

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«Встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Путиным началась на полчаса позже запланированного времени», — говорится в сообщении.

Ранее депутат Верховной рады Геннадий Ткачук принял главу дипломатии Европейского союза Федерику Могерини за двух разных людей.