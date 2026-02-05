Трамп заявил, что хочет в рай

Трамп заявил, что должен попасть в рай, так как сделал много добра

Президент США Дональд Трамп надеется попасть в рай, так как «сделал много добра». Об ожиданиях он заявил на Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне, трансляцию вел телеканал C-SPAN.

«На самом деле я думаю, что, возможно, должен попасть в рай», — сказал Трамп.

В то же время американский президент признал, что неидеален. По его словам, несмотря на свои недостатки, он считает, что сделал много хороших дел для других людей.

«Я не идеальный кандидат, но я сделал много добра для идеальных людей», — добавил политик.

Трамп также заявил, что США много работают над завершением российско-украинского конфликта. «Мы очень близки, мы почти сделали это», — сказал он во время мероприятия.

В сентябре прошлого года республиканец разослал своим сторонникам электронное письмо с просьбой пожертвовать $15, чтобы он смог «попасть в рай». В письме он напомнил, что в 2024 году на него было совершено покушение, и «пуля пробила его кожу».

