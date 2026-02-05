Размер шрифта
Россиянка «инвестировала» в мошенников 18 млн рублей

В Башкирии мошенники выманили у женщины более 18 миллионов рублей
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Салавата лишилась 18 млн рублей, поверив незнакомцам из мессенджера, которые предложили ей обучиться прибыльным инвестициям, женщина перевела аферистам все свои сбережения и средства, взятые в кредит. Об этом сообщает УМВД Башкирии.

В ноябре 2025 года с 43-летней женщиной связалась некая «Анастасия», которая рассказала о быстром способе заработать и передала ее данные «успешному трейдеру». Под его руководством потерпевшая установила на специальное приложение для инвестирования, внесла сначала небольшие суммы, а затем, увидев растущий «баланс», оформила несколько кредитов и перевела все свои накопления.

Обман раскрылся, когда мошенники под предлогом вывода средств направили женщину на фиктивный обменник. После этого они потребовали еще 3 млн рублей для «подтверждения кошелька», угрожая потерей всех денег. Только тогда потерпевшая обратилась в полицию. По факту хищения возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Общий ущерб составил 18 млн рублей.

До этого в Забайкалье женщина потеряла 9,5 млн рублей, пытаясь получить пассивный доход.

Ранее россиянка отдала 8 млн рублей аферистке, притворявшейся психологом, монахом и юристом.
 
