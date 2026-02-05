Российскому фигуристу предсказали борьбу за медаль на Олимпиаде

Чемпионка Европы и призер чемпионата мира по велотреку, а также бывшая фигуристка Алина Лысенко в интервью «Газете.Ru» поделилась мнением о том, что российский фигурист Петр Гуменник будет бороться за медаль на Олимпийских играх в Милане — 2026.

«Я смотрела олимпийский отбор, который был в Пекине, и болела за Петю Гуменика, хотя мужским одиночным катанием я чуть меньше интересуюсь, чем женским. Чего ожидаю на Олимпиаде? У Пети ситуация чуть сложнее, чем у Аделии Петросян, но то, какое катание он показывает в этом сезоне, заслуживает только аплодисментов и восторга. С такими выступлениями борьба за медали ему открыта на 100%», — сказала Лысенко.

Чемпионка Европы выразила уверенность, что Петр Гуменник и ученица Этери Тутберидзе — Аделия Петросян — смогут завоевать олимпийские медали, если подойдут к Играм в хорошем ментальном состоянии, а также наберут свою лучшую форму.

«Если ребята справятся психологически и подойдут к Олимпиаде в прекрасных физических кондициях, то высоки шансы, что медаль будет у обоих. Я буду болеть за Петю и Аделию и надеюсь, что все действительно получится, потому что они этого заслуживают и долго к этому шли», — сказала Лысенко.

