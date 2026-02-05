Премьер Эстонии раскритиковал президента за призыв к Украине обдумать уступки России

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал раскритиковал призыв главы государства Алара Кариса к Украине обдумать возможность уступки территорий ради завершения конфликта с Россией. Его слова приводит ERR.

«Я не считаю уместными сепаратные переговоры с Путиным, приглашение его за стол переговоров и легитимацию. Единственное – это давление на Россию: через теневой флот, через активы, через ограничения виз для бойцов и другие меры. В этом мы как государство были очень последовательны», – сказал Михал.

Он назвал «безусловно неудачными» слова Кариса. Премьер также заметил, что ему «очень жаль», что вообще приходится «что-то подобное говорить» о возможности уступок со стороны Киева и переговоров с Москвой.

До этого Алар Карис в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что Украине в какой-то момент придется рассмотреть вопрос о временном отказе от территориальных претензий, чтобы завершить конфликт. По его словам, в какой-то момент придется найти «баланс». Таким образом он ответил на вопрос журналиста о том, стоит ли Украине отказаться от территорий с целью урегулирования. При этом Карис подчеркнул, что решение остается за Киевом.

