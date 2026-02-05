Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Политика

Премьер Эстонии раскритиковал президента за призыв к Украине обдумать уступки России

Премьер Эстонии Михал отверг переговоры и призвал к давлению на Россию
IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал раскритиковал призыв главы государства Алара Кариса к Украине обдумать возможность уступки территорий ради завершения конфликта с Россией. Его слова приводит ERR.

«Я не считаю уместными сепаратные переговоры с Путиным, приглашение его за стол переговоров и легитимацию. Единственное – это давление на Россию: через теневой флот, через активы, через ограничения виз для бойцов и другие меры. В этом мы как государство были очень последовательны», – сказал Михал.

Он назвал «безусловно неудачными» слова Кариса. Премьер также заметил, что ему «очень жаль», что вообще приходится «что-то подобное говорить» о возможности уступок со стороны Киева и переговоров с Москвой.

До этого Алар Карис в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что Украине в какой-то момент придется рассмотреть вопрос о временном отказе от территориальных претензий, чтобы завершить конфликт. По его словам, в какой-то момент придется найти «баланс». Таким образом он ответил на вопрос журналиста о том, стоит ли Украине отказаться от территорий с целью урегулирования. При этом Карис подчеркнул, что решение остается за Киевом.

Ранее премьер Эстонии обвинил Россию в проблемах с экономикой.
 
Теперь вы знаете
Сжигали мусор, а не чучело. Как Масленичную неделю проводили на Руси
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!