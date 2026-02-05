ВСУ атаковали дронами Шебекино в Белгородской области

Гладков: шесть человек пострадали в результате атаки ВСУ в Шебекино

Шебекинский городской округ оказался под ударами дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате чего пострадали шесть человек. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В городе Шебекино от детонации FPV-дрона мужчина получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение грудной клетки. Попутным транспортом его доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания помощи продолжит лечение в стационаре», — отметил он.

По словам Гладкова, больше всего пострадавших оказалось в селе Графовка Шебекинского округа, где в результате атаки беспилотника на автомобиль пострадали четыре человека. Женщине и двоим мужчинам диагностировали осколочные ранения плеча и грудной клетки, а еще один мужчина был доставлен бойцами самообороны в больницу с осколочными ранениями грудной клетки и ног. Также поврежден автомобиль потерпевшего.

В селе Графовка дроном был атакован автомобиль, находящийся на парковке коммерческого объекта, пострадал мужчина. Он был доставлен в Шебекинскую больницу.

Также 5 февраля ВСУ нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по автомобилю в селе Илек-Пеньковка, расположенном в Краснояружском округе Белгородской области. В результате атаки не выжил врач-рентгенолог центральной районной больницы Краснояружска.

Ранее военный эксперт рассказал, с помощью чего вычислили позиции РСЗО, атаковавшей Белгород.