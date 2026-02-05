Размер шрифта
В Госдуме резко ответили на заявления армии Литвы о «потере» Калининграда

Депутат Колесник о «потере» Калининграда: России хватит сил разобраться с Литвой
altroverita/Shutterstock/FOTODOM

России хватит огневой мощи, чтобы «разобраться» с сотней таких государств, как Литва. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Андрей Колесник, комментируя заявление начальник Штаба обороны Войска Литовского, контр-адмирала Гедрюса Пременецкаса о потере Россией Калининграда.

«Отвечать на такие выпады, конечно, надо, но вот к таким вот деятелям, хоть и контр-адмирал, надо относиться достаточно снисходительно. Как бы сама Литва не потерялась вместе со всеми остальными», — подчеркнул он.

По словам Колесника, в Калининградской области огневой мощи хватит, чтобы с «сотней государств, как Литва, разобраться».

«Человек просто сам себя, скажем так, опустил», — подытожил он, оценивая заявление литовского военного.

5 февраля начальник Штаба обороны Войска Литовского, контр-адмирал Гедрюс Пременецкас заявил, что Россия «может потерять Калининградскую область» в случае вооруженного конфликта с НАТО.

«Для России стало бы дилеммой удерживание Калининграда, и НАТО должно очень четко заявить, что в этом случае она потеряет Калининград», — высказался литовский военный.

Он считает, что в ходе возможного конфликта России и стран НАТО Вильнюс сможет самостоятельно сдерживать российские войска. По оценке адмирала, имеющихся в распоряжении ВС Литвы сил, а именно 17 тысяч человек в мирное время и 58 тысяч после немедленной мобилизации, будет достаточно.

Ранее военный эксперт предупредил, что любые попытки захватить Калининград обернутся катастрофой для НАТО.
 
