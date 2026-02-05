В Англии гулявшего с собакой мужчину сняли с дерева, куда он залез от разъяренной коровы, пишет Daily Mail.

Мужчина выгуливал собаку по общественной тропинке рядом с теленком, когда его мать — взрослая корова — прорвалась через ограждение и направилась к нему. Из-за агрессивного поведения животного мужчине пришлось забраться на ближайшее дерево, где он и оставался до прибытия помощи.

На место инцидента прибыли две бригады пожарных. Пожарные обнаружили корову, которая находилась у подножия дерева и не позволяла мужчине спуститься. Вскоре был вызван владелец животного. Ему удалось увести корову и теленка в соседнее поле, после чего владелец собаки смог безопасно спуститься на землю.

Представитель пожарной службы напомнил о рисках при прогулках в сельской местности. По его словам, коровы и лошади обладают выраженным материнским инстинктом и могут вести себя агрессивно при защите потомства. Он рекомендовал не приближаться к скоту, держать собак на поводке и при угрозе сохранять спокойствие, стараясь найти безопасное место.

