Мужчина вырвал у своего соперника сердце и заставил другого врага его съесть

Бразилец вырвал у своего врага сердце и заставил другого врага его съесть

В Бразилии мужчина вырвал у своего врага сердце и заставил другого врага его съесть, пишет Metropoles.

В штате Минас-Жерайс был задержан мужчина, подозреваемый в причастности к убийству, совершенному в 2024 году в городе Паракату. По данным гражданской полиции, после убийства у жертвы было вырвано сердце, которое преступники заставили съесть другого мужчину.

Как сообщили в полиции, преступление было связано с подозрением в мелкой краже, которую, по версии злоумышленников, совершил один из потерпевших. Это вызвало недовольство группы, предположительно связанной с наркотрафиком.

Следствие установило, что второй мужчина был взят в заложники и стал свидетелем избиения и убийства. После смерти жертвы нападавшие продолжили издевательства над телом: его обезглавили и извлекли сердце. Заложника под угрозами заставили совершить акт каннибализма.

Несмотря на угрозы расправы в случае обращения в полицию, мужчину впоследствии отпустили, и он остался жив. По словам начальника полиции Карлоса Фернандеса, подозреваемым могут быть предъявлены обвинения в убийстве, пытках и сокрытии тела.

