Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

Путин пообщался с молодыми учеными в Кремле

Путин в неформальной обстановке пообщался с награжденными молодыми учеными
Алексей Никольский/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в неформальной обстановке за бокалом шампанского пообщался с молодыми учеными после церемонии вручения премий, которая проходила в Кремле. Об этом передает РИА Новости.

Встреча президента с учеными была приурочена ко Дню российской науки, который традиционно отмечается 8 февраля. До этого глава государства вручил премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2025 год.

Лауреатами премии стали двое сотрудников высокотехнического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика Бочарова Александр Аникин и Павел Мосеев. Они разработали и создали новые источники энергии для автономных летательных систем и космических аппаратов. Также в числе лауреатов премии оказался сотрудник Кубанского госуниверситета Дмитрий Бутыльский. Его наградили за новаторскую технологию получения лития.

За открытие и исследование обобщенных биллиардов и топологическое моделирование гамильтоновых систем будут награждены три работника МГУ имени Ломоносова Виктория Ведюшкина, Владислав Кибкало и Глеб Белозеров. Премию получит и сотрудник Сколковского института науки и технологий Артем Исаев, который исследовал механизмы воздействия бактерий и бактериофагов на вирусные инфекции.

Премия президента России в области науки и инноваций присуждается молодым ученым с 2008 года. Ее размер составляет 5 млн рублей.

Ранее в России хотят по-другому начислять зарплаты работников сферы образования.
 
Теперь вы знаете
Сжигали мусор, а не чучело. Как Масленичную неделю проводили на Руси
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!