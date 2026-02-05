Путин пообщался с молодыми учеными в Кремле

Президент России Владимир Путин в неформальной обстановке за бокалом шампанского пообщался с молодыми учеными после церемонии вручения премий, которая проходила в Кремле. Об этом передает РИА Новости.

Встреча президента с учеными была приурочена ко Дню российской науки, который традиционно отмечается 8 февраля. До этого глава государства вручил премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2025 год.

Лауреатами премии стали двое сотрудников высокотехнического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика Бочарова Александр Аникин и Павел Мосеев. Они разработали и создали новые источники энергии для автономных летательных систем и космических аппаратов. Также в числе лауреатов премии оказался сотрудник Кубанского госуниверситета Дмитрий Бутыльский. Его наградили за новаторскую технологию получения лития.

За открытие и исследование обобщенных биллиардов и топологическое моделирование гамильтоновых систем будут награждены три работника МГУ имени Ломоносова Виктория Ведюшкина, Владислав Кибкало и Глеб Белозеров. Премию получит и сотрудник Сколковского института науки и технологий Артем Исаев, который исследовал механизмы воздействия бактерий и бактериофагов на вирусные инфекции.

Премия президента России в области науки и инноваций присуждается молодым ученым с 2008 года. Ее размер составляет 5 млн рублей.

