Советник Макрона тайно приезжал в Москву. Кто еще в ЕС хочет возобновить диалог с Россией?

Советник президента Франции Эммануэль Бонн «незаметно» посетил Москву на фоне трехсторонних переговоров России, США и Украины в ОАЭ. Французские СМИ утверждают, что он встречался с помощником Путина Юрием Ушаковым. ТАСС сообщил, что Макрон планирует позвонить Путину и «нацелен на результат». Тем временем Латвия и Эстония поддержали идею о возобновлении контактов с Кремлем и назначении для этого специального европейского посланника. В МИД России считают, что Европа хочет сохранить «место за столом» переговоров.

Дипломатический советник президента Франции Эммануэля Макрона Эммануэль Бонн посетил Москву 3 февраля для переговоров с российской стороной, пишет Reuters со ссылкой на источник.

«Бонн, возглавляющий дипломатический отдел Макрона с 2019 года, встречался с официальными лицами в Кремле <…> Цель состоит в том, чтобы наладить диалог по ключевым вопросам, и прежде всего по Украине», — говорится в публикации.

По информации L'Express, визит Бонна на фоне переговоров представителей Москвы, Вашингтона и Киева в Абу-Даби по урегулированию конфликта на Украине прошел «незаметно». Дипломат встретился с помощником президента России Юрием Ушаковым, утверждает издание.

Французский источник ТАСС подчеркнул, что Макрон хочет позвонить Владимиру Путину . По его словам, подготовка содержательного разговора займет несколько дней. Французский лидер «нацелен на результат», добавил собеседник агентства.

В конце декабря 2025 года Макрон заявил о необходимости наладить диалог между ЕС и Россией. Восстановление контактов отвечает интересам Франции и других европейских государств, подчеркнул он. Впоследствии его позицию поддержала премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

6 января 2026 года Макрон сообщил о планах провести разговор с Путиным в ближайшее время. 3 февраля французский президент уточнил, что подготовка его контактов с российским лидером ведется «на техническом уровне». О сроках встречи он говорить не стал. Параллельно по этому вопросу проводятся консультации с европейскими партнерами и президентом Украины Владимиром Зеленским, добавил Макрон.

На следующий день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва и Париж действительно взаимодействуют на рабочем уровне, однако «примечательного» содержания у этих контактов нет. Диалога на высшем уровне сейчас «нет вовсе», подчеркнул он.

Последний телефонный разговор Путина и Макрона состоялся 1 июля 2025 года впервые с сентября 2022 года, беседа длилась более двух часов.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо также выражал готовность встретиться Путиным. «В какой-то момент, в каком-то формате» диалог между Россией и Европой обязательно будет восстановлен, подчеркивал финский президент Александр Стубб.

Позиция Латвии и Эстонии

Тем временем премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис в беседе с Euronews поддержали инициативу о назначении специального европейского посланника для возобновления контактов с Кремлем.

«Да, нам действительно нужен посланник <…> Я думаю, что нам нужно заниматься дипломатией <…> Мы должны быть за столом переговоров, потому что украинцы сами начали переговоры. Так почему европейцы не должны вести переговоры?» — сказала Силиня.

Переговорный процесс должна была инициировать Европа, однако она «немного опоздала» , заметил Карис. Тем не менее ЕС должен быть вовлечен в эти дискуссии, поскольку «поддерживает Украину уже много лет и продолжает это делать», считает эстонский президент.

«Мы тоже должны иметь право голоса, но, как видите, мы немного опоздали. Мы должны были начать это, может быть, не президент [США Дональд] Трамп, а ЕС, чтобы также начать поиск дипломатических решений», — отметил Карис.

По его мнению, спецпосланник от ЕС должен быть представителем крупной европейской страны и пользоваться «авторитетом у обеих сторон». Эту роль следует отвести лидеру Великобритании, Германии или Франции, чтобы он «помогал Украине в этих очень жестких переговорах», уточнила Силиня.

Euronews обратил внимание, что позиция Силини и Карис «отражает стремительный сдвиг в стратегическом мышлении Европы в отношении России» . Однако премьер Латвии по-прежнему уверена, что Россию «нужно изолировать и по-прежнему применять к ней санкции».

На заявление Латвии и Эстонии отреагировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Все та же идея про «место за столом». Понять можно: под столом сидеть надоело», — сказала она РИА Новости.

По информации Politico, роль европейского спецпосланника будет состоять в том, чтобы «США не заключили сделку с Россией за спиной Евросоюза». Европейские страны считают, что смогут таким образом сохранить свои «красные линии», в частности потенциальное будущее членство Украины в НАТО. По мнению главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро, у ЕС должна быть возможность говорить с Россией напрямую, чтобы отстаивать свои интересы.