Советник Макрона тайно приезжал в Москву. Кто еще в ЕС хочет возобновить диалог с Россией?

Дипломатический советник президента Франции Эммануэля Макрона Эммануэль Бонн посетил Москву 3 февраля для переговоров с российской стороной, пишет Reuters со ссылкой на источник.
«Бонн, возглавляющий дипломатический отдел Макрона с 2019 года, встречался с официальными лицами в Кремле <…> Цель состоит в том, чтобы наладить диалог по ключевым вопросам, и прежде всего по Украине», — говорится в публикации.
По информации L'Express, визит Бонна на фоне переговоров представителей Москвы, Вашингтона и Киева в Абу-Даби по урегулированию конфликта на Украине прошел «незаметно». Дипломат встретился с помощником президента России Юрием Ушаковым, утверждает издание.
Французский источник ТАСС подчеркнул, что Макрон хочет позвонить Владимиру Путину. По его словам, подготовка содержательного разговора займет несколько дней. Французский лидер «нацелен на результат», добавил собеседник агентства.
В конце декабря 2025 года Макрон заявил о необходимости наладить диалог между ЕС и Россией. Восстановление контактов отвечает интересам Франции и других европейских государств, подчеркнул он. Впоследствии его позицию поддержала премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
6 января 2026 года Макрон сообщил о планах провести разговор с Путиным в ближайшее время. 3 февраля французский президент уточнил, что подготовка его контактов с российским лидером ведется «на техническом уровне». О сроках встречи он говорить не стал. Параллельно по этому вопросу проводятся консультации с европейскими партнерами и президентом Украины Владимиром Зеленским, добавил Макрон.
На следующий день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва и Париж действительно взаимодействуют на рабочем уровне, однако «примечательного» содержания у этих контактов нет. Диалога на высшем уровне сейчас «нет вовсе», подчеркнул он.
Последний телефонный разговор Путина и Макрона состоялся 1 июля 2025 года впервые с сентября 2022 года, беседа длилась более двух часов.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо также выражал готовность встретиться Путиным. «В какой-то момент, в каком-то формате» диалог между Россией и Европой обязательно будет восстановлен, подчеркивал финский президент Александр Стубб.
Позиция Латвии и Эстонии
Тем временем премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис в беседе с Euronews поддержали инициативу о назначении специального европейского посланника для возобновления контактов с Кремлем.
«Да, нам действительно нужен посланник <…> Я думаю, что нам нужно заниматься дипломатией <…> Мы должны быть за столом переговоров, потому что украинцы сами начали переговоры. Так почему европейцы не должны вести переговоры?» — сказала Силиня.
Переговорный процесс должна была инициировать Европа, однако она «немного опоздала», заметил Карис. Тем не менее ЕС должен быть вовлечен в эти дискуссии, поскольку «поддерживает Украину уже много лет и продолжает это делать», считает эстонский президент.
«Мы тоже должны иметь право голоса, но, как видите, мы немного опоздали. Мы должны были начать это, может быть, не президент [США Дональд] Трамп, а ЕС, чтобы также начать поиск дипломатических решений», — отметил Карис.
По его мнению, спецпосланник от ЕС должен быть представителем крупной европейской страны и пользоваться «авторитетом у обеих сторон». Эту роль следует отвести лидеру Великобритании, Германии или Франции, чтобы он «помогал Украине в этих очень жестких переговорах», уточнила Силиня.
Euronews обратил внимание, что позиция Силини и Карис «отражает стремительный сдвиг в стратегическом мышлении Европы в отношении России». Однако премьер Латвии по-прежнему уверена, что Россию «нужно изолировать и по-прежнему применять к ней санкции».
На заявление Латвии и Эстонии отреагировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«Все та же идея про «место за столом». Понять можно: под столом сидеть надоело», — сказала она РИА Новости.
По информации Politico, роль европейского спецпосланника будет состоять в том, чтобы «США не заключили сделку с Россией за спиной Евросоюза». Европейские страны считают, что смогут таким образом сохранить свои «красные линии», в частности потенциальное будущее членство Украины в НАТО. По мнению главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро, у ЕС должна быть возможность говорить с Россией напрямую, чтобы отстаивать свои интересы.