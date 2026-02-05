Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Бизнес

Крупнейшие гостиничные операторы РФ отказались работать с «Яндекс Путешествиями»

Крупные гостиничные операторы РФ отключили продажи своих отелей в «Яндексе»
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Ряд крупнейших российских гостиничных операторов отказались от сотрудничества с агрегатором «Яндекс Путешествия». Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

В числе компаний, которые отключили продажи своих отелей через сервис, оказались Alean Collection, Azimut Hotels, Cosmos Hotel Group, группа «Мантера», «Русские Сезоны», Accor, «Ателика» и Кронвелл Групп».

Причиной такого решения называется повышение сервисом с 1 февраля базовой комиссии с 15% до 17%.

До этого Российский союз туриндустрии и сами отельеры просили «Яндекс» не повышать комиссию, но в компании не стали менять свое решение. В общей сложности под управлением указанных отелей около 50 тыс. номеров.

Комментируя отказ от работы с «Яндексом», в компании Azimut подчеркнули, что «навязываемые в одностороннем порядке сервисом условия не соответствуют рыночным» и влияют на конечную стоимость для гостей. По словам директора группы «Мантера» Вадима Трукшина, решение «Яндекса» о повышении комиссии угрожает стабильности всей отрасли внутреннего туризма.

До этого глава Российского союза туриндустрии Илья Уманский заявлял, что стоимость гостиничного номера в России по итогам 2025 года в среднем выросла на 7%. Он охарактеризовал этот показатель как «очень сдержанный», не превышающий инфляцию.

Ранее в России изменились правила бронирования гостиниц.
 
Теперь вы знаете
Сжигали мусор, а не чучело. Как Масленичную неделю проводили на Руси
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!