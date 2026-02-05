Крупнейшие гостиничные операторы РФ отказались работать с «Яндекс Путешествиями»

Ряд крупнейших российских гостиничных операторов отказались от сотрудничества с агрегатором «Яндекс Путешествия». Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

В числе компаний, которые отключили продажи своих отелей через сервис, оказались Alean Collection, Azimut Hotels, Cosmos Hotel Group, группа «Мантера», «Русские Сезоны», Accor, «Ателика» и Кронвелл Групп».

Причиной такого решения называется повышение сервисом с 1 февраля базовой комиссии с 15% до 17%.

До этого Российский союз туриндустрии и сами отельеры просили «Яндекс» не повышать комиссию, но в компании не стали менять свое решение. В общей сложности под управлением указанных отелей около 50 тыс. номеров.

Комментируя отказ от работы с «Яндексом», в компании Azimut подчеркнули, что «навязываемые в одностороннем порядке сервисом условия не соответствуют рыночным» и влияют на конечную стоимость для гостей. По словам директора группы «Мантера» Вадима Трукшина, решение «Яндекса» о повышении комиссии угрожает стабильности всей отрасли внутреннего туризма.

До этого глава Российского союза туриндустрии Илья Уманский заявлял, что стоимость гостиничного номера в России по итогам 2025 года в среднем выросла на 7%. Он охарактеризовал этот показатель как «очень сдержанный», не превышающий инфляцию.

