КПРФ обратится к Путину из-за задержаний коммунистов в Алтайском крае

Обвинения депутатов от КПРФ в Алтайском крае в коррупции не имеют под собой оснований — фракция намерена пожаловаться на давление лично президенту Владимиру Путину. Об этом «Газете.Ru» заявил пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко.

«В Алтайском крае — одна из крупных фракций КПРФ в законодательном собрании, там, по-моему, 17 депутатов из 68. Соответственно, недавно было давление со стороны силовых структур на нашего депутата Людмилу Ключников и ее помощницу Светлану Кербер. После того, как разобрались, их отпустили, потому что нечего предъявить. Они, кстати, многодетные мамы. Сегодня был задержан 65-летний зампред Заксобрания Юрий Кропотин, который после онкологии. Предъявлены какие-то непонятные обвинения, в том числе мошеннические действия, но он никакого подхода ни к каким бюджетным деньгам не имел. Это рассматривается как очередное давление. И еще молодой депутат из Рубцовска задержан — Андрей Чернобай. Предъявляют какие-то распределения зарплатного фонда. Зарплатный фонд депутаты распределяют так, как считают нужным. Более того, я скажу на примере нашей фракции в Госдуме. У нас 57 депутатов, все до единого отдают треть своей зарплаты в общий котел для использования на формирование гуманитарных конвоев помощи военнослужащим, сиротам. Это такое решение фракции в том числе. Поэтому эти все обвинения как минимум натянуты с ног на голову — они не имеют никакого отношения к коррупции», — заявил Ющенко.

По его словам, задержания парализуют работу фракции и актива регионального отделения КПРФ. Об этом коммунисты планируют рассказать лично президенту Владимиру Путину.

«Завтра соберется штаб протестных действий, выработаем решения, и в ближайшее время официально обратимся к президенту, к силовым структурам. Мы считаем, что это произвол, и нет для партии ничего там криминального. Это просто попытка парализовать сильную организацию, результат которой не нравится партии власти. Ничего нового в этом нет. То же самое происходило в Орловской, в Липецкой области. Поэтому в свое время Геннадия Андреевича Зюганова допрашивали, пытались сфабриковать дела. Но в нынешней ситуации, когда президент говорит о сплочении общества, о необходимости совместными усилиями победить в той гибридной войне, которую нам объявил Запад на уничтожение русского мира, это рассматриваем как диверсионные действия внутри нашей страны по дестабилизации обстановки», — констатировал Ющенко.

Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону, два депутата Алтайского краевого законодательного собрания подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, один из фигурантов, будучи членом комитета по спорту, культуре и молодежной политике Алтайского краевого заксобрания, фиктивно устроил на должность своей помощницы женщину-однопартийца и таким образом получил из бюджета 2,4 млн рублей.

По аналогичной схеме другой депутат Алтайского краевого Заксобрания вместе с главным бухгалтером краевого отделения партии якобы фиктивно устроили женщину на должность помощника депутата, получив при этом из бюджета более 2,2 млн рублей, отметили в СК. В деле участвовали сотрудники местного управления ФСБ России.

Ранее Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Анатолия Вороновского — его обвиняют во взяточничестве.