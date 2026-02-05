Появились кадры пожара в здании газеты «Известия»

Появились кадры пожара в административном здании в Москве, где располагается редакция газеты «Известия». Видео публикует Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«По информации «Осторожно, Москва», очаг возгорания находится в фитнес-центре Aquastar — предварительно, горит сауна. Посетителей спортзала и сотрудников редакций эвакуировали», — сказано в посте.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Данных о пострадавших на момент публикации нет.

Как писал ранее Telegram-канал SHOT, журналисты «Известий» самостоятельно эвакуировались из здания, когда почувствовали запах гари. Им пришлось идти вниз с пятого этажа почти при нулевой видимости, следует из сообщения. Представители газеты на момент публикации не прокомментировали информацию о случившемся.

Судя по кадрам, опубликованным каналом, из здания валят клубы черного дыма. SHOT писал, что на место происшествия выехали дополнительные соединения МЧС Москвы.

