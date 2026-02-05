Размер шрифта
Минюст внес три иностранные НПО в перечень нежелательных организаций

Минюст пополнил список нежелательных в РФ организациями из США, Украины и Италии
Министерство юстиции России обновило перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В перечень вошли американская организация Crude Accountability Incorporated («Ответственность за сырую нефть»; решение о включении в список принято 19 января 2026 года), украинская Ukrainian Legal Advisory Group («Украинская правовая консультативная группа», решение принято 20 января), а также итальянская Asociazione Volontari per il Servizio Internazionale («Ассоциация волонтеров для международной службы»; решение принято 22 января).

До этого Минюст внес в этот перечень американскую организацию — Международный фонд женщин, работающих в СМИ (IWMF - International Women's Media Foundation), и еще три организации.

Ранее уральских блогеров обвинили в сотрудничестве с нежелательными организациями.
 
