Минюст внес три иностранные НПО в перечень нежелательных организаций

Минюст пополнил список нежелательных в РФ организациями из США, Украины и Италии

Министерство юстиции России обновило перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В перечень вошли американская организация Crude Accountability Incorporated («Ответственность за сырую нефть»; решение о включении в список принято 19 января 2026 года), украинская Ukrainian Legal Advisory Group («Украинская правовая консультативная группа», решение принято 20 января), а также итальянская Asociazione Volontari per il Servizio Internazionale («Ассоциация волонтеров для международной службы»; решение принято 22 января).

До этого Минюст внес в этот перечень американскую организацию — Международный фонд женщин, работающих в СМИ (IWMF - International Women's Media Foundation), и еще три организации.

Ранее уральских блогеров обвинили в сотрудничестве с нежелательными организациями.