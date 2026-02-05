В «Лос-Анджелес» Панарина признали феноменальным хоккеистом

Защитник «Лос-Анджелес Кингз» Брандт Кларк заявил, что российского нападающего Артемия Панарина после перехода из «Рейнджерс» в новой команде приняли с восторгом. Его слова передает пресс-служба клуба.

«Безусловно, мы в восторге. Это феноменальный хоккеист. Вы смотрите хайлайты, видите, что он вытворяет с шайбой, какое у него спокойствие, какой у него бросок. И, кажется, он хочет приехать сюда. Он хочет быть в «Кингз», — высказался Кларк.

Панарин является воспитанником челябинского СДЮШОР «Трактор» (1997-2003). При этом за основу челябинского клуба он никогда не играл. Панарин — один из самых высокооплачиваемых игроков в НХЛ. Он зарабатывал $11,6 млн в год по контракту с «Рейнджерс».

Панарин выступает в Национальной хоккейной лиге c 2015 года. В июле 2019-го он подписал c «Рейнджерс» семилетний контракт, по которому должен получить 81,5 млн долларов. Также он играл в «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».

Ранее переход Панарина в «Лос-Анджелес» назвали комплексом провинциального мальчишки.