Чемпионка Европы по велотреку заявила, что хотела бы выступить в шоу Авербуха

Чемпионка Европы и призер чемпионата мира по велотреку, а также бывшая фигуристка Алина Лысенко рассказала в интервью «Газете.Ru», что хотела бы выступить в ледовых шоу Ильи Авербуха. Спортсменка отметила, что ей нравятся постановки Авербуха, Татьяны Навки и Евгения Плющенко.

«Мне было бы интересно поучаствовать в ледовых шоу, но уже после завершения карьеры в велотреке. Что касается шоу Авербуха, Навки и Плющенко, то все постановки у них легендарные. Под Новый год они проводят спектакли невероятного масштаба. Это колоссальная работа, и как им это удается — одна загадка.

Но, наверное, мне больше всего понравилась «Кармен» Ильи Авербуха. Просто больше в душу запала», — рассказала Лысенко.

Чемпионка Европы призналась, что скучает по некоторым атрибутам фигурного катания, связанным с красивым образом для выступления.

«Мне очень нравится фигурное катание — все эти стразы на платьях, красивые макияжи, прически... Возможно, сейчас мне этого немного не хватает, и я компенсирую это в обычной жизни», — призналась велогонщица.

