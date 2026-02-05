Россиянка поверила мошенникам и лишилась 8,6 млн рублей

В Ярославской области 50-летняя женщина после сообщения «из больницы» потеряла сбережения. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось в октябре 2025 года — жительнице Кировского района пришло сообщение якобы из больницы с требованием сообщить пароль от государственного портала. После этого ей позвонил «сотрудник Федерального казначейства», который сообщил, что ее личный кабинет на «Госуслугах» якобы взломали, и теперь на у нее пытаются украсть деньги и оформить кредиты на нее.

Злоумышленник убедил женщину снять все сбережения с банковских счетов, оформить кредит и отправить все эти деньги на указанные им «безопасные счета». Женщина совершила несколько переводов. Общий ущерб составил свыше 8,6 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее россиянка «инвестировала» в мошенников 18 млн рублей.