Зеленский и Туск закрепили намерения по совместному производству оружия

Президент Украины Владимир Зеленский и польский премьер-министр Дональд Туск подписали в Киеве письмо о намерениях по совместному производству оружия. Об этом сообщил телеканал TVP Info.

«Мы подписали совместное письмо о намерениях, которое является не просто прелюдией к практическому сотрудничеству. Это было нашей целью на протяжении многих месяцев, мы приложили немало усилий, чтобы идея совместного производства вооружения и боеприпасов стала фактом», — заявил Туск.

Польский премьер также выразил надежду, что часть финансирования из европейской программы по милитаризации SAFE будет направлена на совместные польско-украинские проекты. По словам Туска, Варшава и Киев особенно заинтересованы в совместном производстве боеприпасов.

До этого Туск заявил, что «не все страны будут» признавать Донбасс территорией России, имея в виду в первую очередь Польшу. В свою очередь Зеленский заявил, что если кто-то из стран «будет признавать наши территории российскими», это в действительности ничего не изменит.

Ранее Зеленский заявил о готовности Украины обменять беспилотники на польские истребители.