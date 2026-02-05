Размер шрифта
Мединский рассказал о возвращении на родину пленных бойцов ВСУ

Telegram-канал Владимир Мединский

Помощник президента России Владимир Мединский сообщил в своем Telegram-канале, что в рамках очередного обмена военнопленными на Украину 5 февраля вернулась часть солдат, от которых Киев ранее отказывался.

«В рамках стамбульских договоренностей состоялся обмен военнопленными. На сей раз — 152 на 152. Наши ребята вернулись домой, это главное. С украинской стороны --пленные из той тысячи, которую Украина не хотела брать», — рассказал помощник президента.

По его данным, с каждой стороны было передано по пять раненых. Кроме того, вернулись трое гражданских из Курской области, которых украинские боевики фактически взяли в заложники в 2024 году во время вторжения в регион, добавил Мединский.

29 января Мединский сообщал, что РФ и Украина провели очередной обмен телами военнослужащих в рамках стамбульских договоренностей. Украинской стороне были переданы тела 1 тыс. останков украинских военнослужащих, Россия получила тела 38 военных, отмечал Мединский.

Ранее Москалькова назвала число вернувшихся из украинского плена российских военнослужащих в 2025 году.
 
