Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

Стоимость биткоина опустилась до показателей 2024 года

Цена биткоина опустилась ниже $69 тыс. впервые с 5 ноября 2024 года
Benoit Tessier/Reuters

Биткоин переживает значительное снижение стоимости, потеряв за день почти 8% своей цены. Впервые с начала ноября 2024 года криптовалюта опустилась ниже уровня в $69 тыс., пишет РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

На криптобирже Binance, являющейся лидером по объему торгов, биткоин подешевел на 7,85% за последние сутки, достигнув отметки в $68,76 тыс. к 18:06 по московскому времени. Это первое падение ниже $69 тыс. с 5 ноября 2024 года.

По информации портала CoinMarketCap, который агрегирует данные более чем с 20 бирж, средняя цена биткоина снизилась на 7,84%, составив $68,597 тыс. Динамика также приводится за сутки.

Биткоин представляет собой децентрализованную цифровую валюту, функционирующую на базе технологии блокчейн. Важной особенностью биткоина является его ограниченное предложение, при этом значительная часть монет уже выпущена в обращение. Концепция биткоина была впервые обнародована в 2008 году автором, либо коллективом авторов, скрывающихся под псевдонимом Сатоси Накамото.

Ранее россиян предупредили о наказании за трату маткапитала на криптовалюту.
 
Теперь вы знаете
Сжигали мусор, а не чучело. Как Масленичную неделю проводили на Руси
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!