Стоимость биткоина опустилась до показателей 2024 года

Биткоин переживает значительное снижение стоимости, потеряв за день почти 8% своей цены. Впервые с начала ноября 2024 года криптовалюта опустилась ниже уровня в $69 тыс., пишет РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

На криптобирже Binance, являющейся лидером по объему торгов, биткоин подешевел на 7,85% за последние сутки, достигнув отметки в $68,76 тыс. к 18:06 по московскому времени. Это первое падение ниже $69 тыс. с 5 ноября 2024 года.

По информации портала CoinMarketCap, который агрегирует данные более чем с 20 бирж, средняя цена биткоина снизилась на 7,84%, составив $68,597 тыс. Динамика также приводится за сутки.

Биткоин представляет собой децентрализованную цифровую валюту, функционирующую на базе технологии блокчейн. Важной особенностью биткоина является его ограниченное предложение, при этом значительная часть монет уже выпущена в обращение. Концепция биткоина была впервые обнародована в 2008 году автором, либо коллективом авторов, скрывающихся под псевдонимом Сатоси Накамото.

