125 лет Елисеевскому магазину в Москве

Магазин, больше чем на столетие ставший визитной карточкой Москвы, открылся на Тверской улице 5 февраля 1901 года. Своим названием он обязан владельцу, купцу Григорию Елисееву.

Роскошные интерьеры и богатый ассортимент поражали воображение. Здесь была собственная пекарня, кондитерский цех, цеха засолки, копчения, обжарки кофе, производства масла и колбас. На прилавках возвышались горы фруктов, кокосовые орехи, морские деликатесы, блестели винные бутыли.

На открытие гастронома сошлась едва ли не вся Москва. «На тротуаре была толчея людей, жадно рассматривавших сквозь зеркальные стекла причудливые постройки из разных неведомых доселе Москве товаров», — писал про открытие Владимир Гиляровский.

Елисеевский магазин сквозь годы — в фотогалерее «Газеты.Ru».
 
