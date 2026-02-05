Размер шрифта
Лавров заявил о неафишируемых контактах России с европейскими лидерами

Лавров: контакты России с некоторыми европейскими лидерами не афишируются
Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия поддерживает контакты с рядом европейских лидеров, которые не афишируются, заявил глава российского МИД в интервью Рику Санчесу для телеканала RT.

По его словам, в этих беседах не предлагается никаких новых подходов к урегулированию украинского конфликта.

«У нас есть контакты с некоторыми европейскими лидерами. Они звонят и просят не объявлять об этих разговорах. Некоторые появляются здесь и «подпольно» контактируют», — сообщил Лавров.

Он подчеркнул, что содержание этих конфиденциальных переговоров с европейскими партнерами не отличается от их публичных заявлений. По словам Лаврова, европейские представители повторяют общие призывы к прекращению конфликта и необходимости поиска решения.

Накануне глава российского МИД заявил, что на европейском «небосклоне» немало политиков, у которых отсутствует способность испытывать стыд.

Ранее Лавров рассказал об удивлении Путина по поводу американских санкций.
 
